Атака ВСУ на Белгород – это заранее спланированный террористический акт. Самое страшное в нем – это применение Киевом запрещенных кассетных боеприпасов. Главной целью ВСУ было нанести как можно больший урон и добиться увеличения количества жертв среди гражданского населения, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что и на фронте кассетные боеприпасы представляют серьезную опасность. Однако военнослужащие могут спрятаться от поражающих элементов в окопах, блиндажах, любых других укрытиях. У гражданских, которые вышли в центр города, такой возможности нет.

«А вот здесь была атака по центру города, преднамеренная, днем, когда много людей на улицах. То есть это чисто террористическая акция, это преступление», — заявил аналитик.

Также он уверен, что Россия должна нанести мощный ответный удар. Но при этом не уподобляться террористам и не быть по мирному населению. Первоочередной целью должны стать войсковые части, из которых проводилась атака на Белгород.