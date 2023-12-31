Киев отлично понимает, что никогда не сможет победить в противостоянии с Россией. Однако он устраивает теракты, в результате которых страдают обычные мирные люди, и гонит на смерть своих граждан, рассказал «Известиям» политолог Владимир Олейник.

Он отметил, что Киев использует террористические методы, стремясь раскачать ситуацию в России изнутри, хотя хорошо знает, что это совершенно бессмысленно. Он намеревается воевать до последнего украинца в угоду Западу, которому является единственным выгодополучателем конфликта.

Атака на Белгород 30 декабря показывает, что никакого военного смысла действия киевского режима не имеют. Для него важен исключительно террор. Однако такая политика приведет только к развалу, а затем и исчезновению Украины с карты мира.

«В ближайшее время мы закончим с нацистским режимом на Украине. Украинский народ тоже ждет сегодня освобождения, потому что те, кто убегают за границу, они не с нацистами, они не с бандеровцами, они с нами. Те, кто сегодня прячется, вот от этих призывов мобилизации, они тоже с нами, и те, кто на фронте, кого бросают на местные эти штурмы, они тоже с нами. Они не хотят умирать в интересах чужих — американских, западных, так как украинских интересов там нет», — заявил эксперт.

Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский уже неимоверно бесится, так как ему нужны западные деньги. Именно поэтому он готов совершать любые преступления. Однако момент расплаты близок.