У Киева нет ни единого шанса вернуть из Европы военнообязанных мужчин и отправить их на фронт, уверен политолог Вадим Мингаев.

Он пояснил, что пока помогать Киеву согласились только Латвия и Литва, готовые выслать украинцев обратно на родину. Вот только сами военнообязанные вряд ли будут этого дожидаться, они имеет возможность уехать в Польшу, Германию или любые другие европейские страны.

В Германии уже заявили, что страна больше заинтересована в трудоустройстве тех украинцев, которые сейчас живут на пособие. Выдавать же их Киеву никто не станет.

Не захотят депортировать украинцев также Италия, Франция, Польша и другие страны Европы. Они намерены использовать умения и знания беженцев для собственных целей.

Сами украинцы высказывают недовольство новыми решениями властей. Они заявляют, что военкоматы первым делом призывают мужчин, которые не могут заплатить за отсрочку и тем самым обогатить очередного военкома. Кроме того, чиновники и высокопоставленные военные давно отправили своих близких за границу, что указывает на явное неравенство.