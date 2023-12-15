В ходе своего визите в Соединенные Штаты президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в Висбадене. Именно оттуда поступают приказы украинскому Генштабу, прячущемуся в бункерах под Киевом, рассказал изданию «Аргументы и факты» политолог Сергей Марков.

Он пояснил, что на американской базе находится реальное стратегическое командование украинской армии. Генштаб ВСУ является только марионеткой, выполняющей приказы натовских генералов.

Зачем на базу ездил президент Зеленский, неизвестно, но не исключено, что его решили посвятить в стратегические планы на следующий, 2024 год.

В том, что украинской армией управляют американские генералы, давно нет никаких сомнений. Однако этом никак не помогает Киеву добиться хотя бы малейших успехов на поле боя.