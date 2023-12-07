Убийство бывшего депутата Рады Ильи Кивы является не только местью за его высказывания в адрес киевского режима, но еще и актом устрашения, уверен политолог Александр Казаков. Он рассказал «Известиям», что таким образом Украина предостерегает других своих граждан, которые хотели бы уехать в Россию.

Казаков считает, что Киву действительно устранили по приказу Главного управления разведки. Напомним, что спикер ГУР Андрей Юсов ранее заявил, что это операция СБУ.

На данный момент известно, что Киву застрелили двумя выстрелами. Тело политика нашли в парке отеля, где он прогуливался. Политолог Сергея Марков называет убийство политическим терроризмом.

Казаков считает, что Киев будет и дальше предпринимать попытки подобных терактов. Но вот насколько эффективными они станут, сейчас сказать сложно.