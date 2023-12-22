Политолог Алексей Чадаев в эфире радио «Комсомольская правда» высказал свое мнение о наступлении России и отметил, что ВС РФ должны учитывать результаты провального украинского контрнаступления, чтобы не повторять ошибок противника.

Он отметил, что украинское командование во главе с Валерием Залужным уже поняло всю тщетность попыток вернуть освобожденные Россией территории. ВСУ переходят в глухую оборону, поэтому российским войскам нужно выработать грамотную стратегию на следующий год и задуматься об эффективном «ползучем наступлении».

Политолог отметил, что это хороший способ минимизировать потери и, пусть и очень медленно, но достичь всех целей. Как показала практика прошлого года, воевать ракетами совершенно бессмысленно. Несмотря на то, что ВС РФ обвалили энергетику Украины минувшей зимой, сейчас все снова работает. Впрочем, лишь потому, что промышленность страны практически полностью остановилась.

По словам эксперта, ВС РФ должны привлекать как можно больше беспилотной техники. Причем речь не только о летательных аппаратах, но и о наземных и морских дронах. Россия уже развивает данную отрасль, поэтому в следующем году сможет преподнести противнику ряд неприятных для него сюрпризов.