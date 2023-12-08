Заявления киевского режима о необходимости выйти на границы 1991 года – это всего лишь популистские лозунги, а не план действий, заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

В эфире YouTube-канала «ДА ЭТО ТАК» он пояснил, что реального плана по выходу на эти самые границы у Киева нет и никогда не было. Это лишь призыв, с помощью которого власти пытаются воздействовать на население. Но он даст обратный эффект, передает РИА Новости.

Многие давно понимают, что возвращение Украины к границам 1991 года – это нереальная задача. Поэтому в ближайшем будущем киевский режим может натолкнуться на народное сопротивление. Которое в свою очередь приведет к депопуляции и новым территориальным потерям.

Все это отразиться на общем состоянии страны, стабилизировать которое придется несколько десятилетий.