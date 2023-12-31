Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковских соратников рассказал об успешном ударе ВС РФ по пунктам размещения украинских националистов.

Он пояснил, что в результате одной из атак было поражено здание, в котором базировались боевики националистического батальона «Кракен» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) и движения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация).

Еще один удар пришелся по Институту метрологии, давно используемому ВСУ и националистическими подразделениями. Там проводили важные встречи высокопоставленные командиры.

Лебедев представил видеозапись удара по этим зданиям. Также он рассказал, что после атаки уцелевшие нацисты расселись по пикапам и уехали в неизвестном направлении. Некоторых боевиков расселили по квартирам в жилых домах и по хостелам Харькова.