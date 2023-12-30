Ключевыми целями ракетного удара по Украине 29 декабря были объекты оборонно-промышленного комплекса, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он сообщил, что в Киеве ракеты ударили по крупнейшему предприятию украинского ВПК «Артем», а в Харькове – по заводу имени Малышева.

Кроме того, в Одессе и Черноморске поражена портовая инфраструктура и крупный склад с боеприпасами.

«Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ №3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50-70, как говорят местные жители», – цитирует Лебедева РИА Новости.

На заводе им. Малышева на момент атаки находилось 15 единиц техники ВСУ. Лебедев опубликовал видео, подтверждающее, что ракетный удар пришелся по этому предприятию.

Также на Яворовском полигоне во Львове удар наносился по пункту дислокации иностранных наемников.