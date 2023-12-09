Продолжение мобилизации на Украине будет очень сложным. Кроме того, киевский режим планирует изменить пропагандистскую составляющую призыва военнообязанных в украинскую армию, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он пояснил, что теперь потенциальным мобилизованным будут разъяснять права и обязанности, которыми наделены они сами и государство. Сейчас власти готовят новую кампанию по освещению мобилизации, а также намереваются полностью изменить подход к набору военнослужащих на фронт.

Тем временем на Закарпатье сотрудники ТЦК врываются в одно из местных заведений и под дулами автоматов выводят всех мужчин на мороз и грузят в автобусы. Это видимо и есть новый подход к рекрутингу.

На Украине некому воевать, граждане отлично понимают, что власти ведут свою игру, что коррупция добралась до администраций даже самых маленьких населенных пунктов и не хотят пополнять ряды ВСУ. Именно поэтому власти «мобилизуют» людей на улицах, в магазинах, кинотеатрах, тренажерных залах. Их просто скручивают и отправляют на военно-врачебную комиссию, которая за пару минут выдает четкий диагноз «Годен».