Украинские чиновники ведут себя неподобающим образом. Они продолжают жить в роскоши и наживаются на взятках, полностью игнорируя участие страны в вооруженном конфликте, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он отметил, что психологическое состояние чиновничьей прослойки, которая считает «крутым» обогащаться за счет взяток и приобретать роскошные вещи в тот период, когда большинство населения страны находится в затруднительном положении, совершенно не изменилось.

Ее представители продолжают жить так, будто страна вовсе и не ведет боевые действия. Они покупают дорогостоящую собственность за границей, проводят закрытые вечеринки, доказывая, что уровень коррупции в стране остается запредельно высоким. Высшее руководство страны при этом лишь делает вид, что борется с подобными явлениями. Достаточно отметить, что никто из уличенных во взяточничестве чиновников не оказался за решеткой.