В Сети появилась видеозапись захвата ивановскими десантниками опорного пункта ВСУ в районе Артемовска. Опубликовал ее военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что разведчики обнаружили целую сеть вражеских опорников. Они установили местонахождение ключевых огневых точек ВСУ и отправили данные артиллеристам. Мощные удары подавили огонь противника, после чего в дело вступили штурмовые подразделения, передает портал News.ru.

Они вступили в бой с противником и вышли из него победителями. Большинство боевиков ликвидированы. Вся операция уже традиционно сопровождалась разведывательными беспилотными аппаратами, которые находили скрытые огневые точки. По этом укрытиям мгновенно били БМД и FPV-дроны, обеспечивающие надежное прикрытие для штурмовых групп.

В результате бойцы 98-й гвардейской Воздушно-десантной дивизией установили полный контроль над оборонительными порядками ВСУ.