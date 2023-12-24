Пришвартованный под Очаковым бронекатер ВСУ класса «Гюрза» был сперва обнаружен разведывательным беспилотным аппаратом, а затем и уничтожен дроном-камикадзе «Ланцет». Видео попадания по нему появилось в телеграм-каналах, передает «Военное обозрение».

Катер располагался в акватории Березанского лимана у населенного пункта Черноморка. На кадрах запечатлен момент попадания дроном-камикадзе в корму судна. Сразу же после этого вспыхивает пламя и раздается сильный взрыв. Эксперты предполагают, что дрон спровоцировал детонацию боеприпасов и топлива.

Катер однозначно выведен из строя, но какие повреждения он получил, рассмотреть на видео невозможно. Также неизвестно, что произошло с экипажем боевого судна противника.

У Киева осталось всего четыре катера класса «Гюрза» из восьми. Один из них находится в Киеве на Днепре, остальные три использовались в Черном море. Не исключено, что «Ланцет» как раз подбил один из них.