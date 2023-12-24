22 декабря в электропоезде Черепаново – Новосибирск-Главный вспыхнул конфликт, в ходе которого 17-летний молодой человек ударил пенсионера. Правоохранители из патрульно-постовой службы, которые прибыли на место, были вынуждены применить силу к 43-летней учительнице, сопровождавшей группу подростков.

Сообщается, что она отказалась идти в дежурную часть и оказала сопротивление представителям закона. В результате женщину доставили туда силой. Также в дежурную часто были сопровождены и другие участники инцидента.

Дети были переданы законному представителю сотрудниками по делам несовершеннолетних. Что касается учительницы, в отношении нее проводится проверка, необходимая для окончательного процессуального решения.