В ночном бою под Авдеевкой российские разведчики ликвидировали украинское подразделение, пытавшееся совершить вылазку и атаковать позиции ВС РФ. Подробности рассказал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

После боя выяснилось, что подразделение в основном состояло из иностранных наемников, украинец там был только один. Наши бойцы взяли трофеи, одним из которых оказалась нашлемная камера GoPro для экшн-съемок с картой памяти.

«Нашим братьям достались трофеи, среди них оружие и камера GoPro одного из солдат неудачи, на флешке много интересного», — отметили военные корреспонденты.

Ранее на Западе появились публикации о повальном бегстве иностранных наемников с позиций в Донбассе. «Серые гуси» оценили ситуацию и поняли, что ущербной украинской армии не удастся одолеть стремительно набирающие силу и мощь российские войска.