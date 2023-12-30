Российские ВС ликвидировали под Артемовском отпетых украинских националистов Игоря Иванюка и Ореста Рыся.

Первый был близким другом и соратником политика Олега Тягнибока и занимал пост руководителя одной из районных ячеек партии «Свобода» (экстремистская организация, запрещенная в России).

Орест Рысь – капитан 30-й бригады ВСУ. Вместе с ними была ликвидирована целая группа националистов, о чем сообщил портал «Украина.ру».

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал одной из ключевых целей специальной военной операции денацификацию Украины. На днях зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что у ВС РФ имеется три главных задачи – отказ Киева от нацистского курса, разоружение ВСУ и смещение преступного киевского режима.