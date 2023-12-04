В украинской армии наказывают за спасение тяжелораненных военнослужащих. Об этом рассказал пленный Леонид Москвин, который как раз и подвергся такому наказанию.

На видео, опубликованном Минобороны РФ, боец ВСУ рассказал, что во время боя вытащил на безопасное место тяжелораненого сослуживца. За это он получил выговор от командира подразделения. Тот заявил, что спасать надо «кого-то полегче». В итоге Москвина перевели в штурмовую роту.

На новом месте службы военнослужащий получил контузию и оказался в российском плену.

Один из пленных ВСУ ранее рассказал, что все больше военнослужащих заговаривают о необходимости идти штурмом на Киев. Украинская армия теряет доверие и к командованию, и к политическому руководству страны, которое одерживает «блистательные победы» на экранах телевизоров, скрывая реальное положение дел на фронте.