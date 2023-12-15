Почти все подразделение ВСУ, пытавшееся прорвать оборону ВС РФ под Работино на Запорожском направлении, было уничтожено за три дня бесплодных атак. Об этом РИА Новости рассказал оказавшийся в плену боевик Иван Матвиенко.

Он сообщил, что обучение проходил в Великобритании, на одной из натовских баз. После этого был отправлен на передовую. Под Работино ему пришлось штурмовать позиции ВС РФ.

«Первые два штурма — группы просто полегли, я выходил уже “на оттяжку”. Отправили три “восьмерки”, двое выжило. Один ногу сломал, второй вывихнул — их назад отправили, остальные все — “двухсотые”», – пояснил Матвиенко.

Командование на этом не остановилось и отправило еще три группы бойцов с капитаном ВСУ. Из них выжил только один, пару человек получили ранения.

В результате из 48 военнослужащих выжили только пятеро. По мнению боевика, причина очень проста – перед штурмом даже не проводилась разведка. Кроме того, подготовка к этой атаке заняла всего месяц, чего слишком мало для подобных операций.