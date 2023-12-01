Пленный боец ВСУ Владимир Чайковский рассказал агентству ТАСС, что боевые машины пехоты «Мардер» не подходят для украинской армии, так как не совместимы с советскими автоматами.

Он пояснил, что впервые увидел эти БМП на одном из немецких полигонов, где проходил обучение. Уже там стало понятно, что Marder приспособлена только под оружие производства Германии.

Бойцы ВСУ использовали БМП со своими автоматами, но они никуда не устанавливались. Приходилось держать их в руках, что весьма неудобно.

Кроме того, Marder не понравилась военнослужащему из-за очень плохой проходимости. По словам Чайковского, она больше подходит для парада и может быстро перемещаться только по асфальту.

На полигоне боевиков ВСУ научили только залезать в боевую машину, все остальное время тратилось на кофе и чай, отметил пленный.