На передовой нет ни одного командира украинских подразделений, все они осуществляют управление войсками «дистанционно». Также на линию соприкосновения не доходит помощь, которую собирают для армии волонтеры, рассказал военнопленный ВСУ Артем Слабченко.

Он рассказал агентству ТАСС, что служил в 17-й бригаде ВСУ. Повестку в военкомат ему доставили домой. После этого была военно-врачебная комиссия, превратившаяся в простую формальность, и отправка в подразделение.

По словам бойца, его сослуживцы из бригады не хотят продолжать участвовать в боевых действиях. Моральный дух военнослужащих давно подорван поражениями и потерями. С ухудшением погоды многие бойцы болеют, в подразделении также много раненых и инвалидов.