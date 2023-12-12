Увидев в небе российские истребители, украинские летчики сразу же ложатся на обратный курс и делают все возможное, чтобы избежать противостояния в воздухе. Об этом РИА Новости рассказал пилот Су-35С, командир авиационной эскадрильи Иван.

Он отметил, что в нескольких случаях российские летчики обнаруживали воздушные цели. Но их грамотные действия вынуждали противника избегать столкновения. Украинские пилоты моментально отказывались от выполнения боевой задачи и улетали, не вступая в противостояние.

Самолеты Воздушных сил Украины уступают российским истребителям по всем параметрам. Иван заявил также, что летчики ВКС не боятся появления в распоряжении Украины американских F-16.

На видео от Минобороны Иван получает информацию о радиолокационной станции противника и выпускает ракету класса «воздух-поверхность». После этого разведка фиксирует успешное поражение цели.