Рок-исполнительница Юлия Чичерина организовала в зоне проведения специальной военной операции «камуфляжную» вечеринку, ставшую альтернативой нашумевшему мероприятию Анастасии Ивлеевой.

Она устроила концерт для бойцов ВС РФ и назвала его «ответом на голую вечеринку».

«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без дольчегабана и голой лошади из домадва. Одевайтесь по сезону и не путайте дверей (пунктуация и орфография автора сохранена — прим. Discover24.ru)», — рассказала певица.

Напомним, скандал из-за «голой вечеринки» все еще продолжается, знаменитости, побывавшие на этом мероприятии, сталкиваются с отменой концертов и прочими неприятностями. Так, певец Филипп Киркоров даже консультировался с юристами по поводу, предположительно, возможного лишения его звания народного артиста России.