Популярная певица Сати Казанова опубликовала на своей страничке в социальной сети домашнее видео с необычным признанием в любви от своего мужа.

На опубликованных кадрах супруг певицы итальянский фотограф Стефано Тиоццо решил устроить своей жене «музыкальное утро». Мужчина исполнил для Сати Казановой песню на русском языке о своих чувствах. При этом Казанова появилась в кадре лежа на постели без макияжа.

Итальянский фотограф Тиоццо решил выразить свои чувства к супруге исполнением в ироничной манере композиции «Буду я любить» популярной российской группы «Сливки». Исполнив свою партию, итальянец подбежал к супруге, запрыгнул к ней в кровать и поцеловал в щеку. При этом судя по реакции Сати Казановой, такое поведение ее супруга изрядно веселит ее.

Ранее популярная российская актриса и певица Настасья Самбурская призналась в одном из своих интервью, что не может смотреть без слез на два своих клипа, один из которых был снят в США.