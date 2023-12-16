Певица Ольга Бузова раскрыла свое отношение к людям, критикующим ее вокальные данные. По ее словам, они застряли в 2017 году, когда шутки про отсутствие у исполнительницы голоса были более актуальны.

«Про меня до сих пор шутят, что я не умею петь, что не попадаю в ноты. Это уже не смешно, это уже не интересно. Это делают те, кто застряли своим юмором в 2017 году», – цитирует Бузову Gazeta.ru.

Также певица отметила, что ее поклонники по достоинству оценивают ее талант. Только что она провела три сольных концерта, собирая полные залы. По словам Бузовой, она всегда поет только вживую, не используя фонограмму.

Поклонники отлично видят, как работает певица, а об отсутствии голосовых данных говорят только те, кто ничего о ней не знает, отметила Бузова.