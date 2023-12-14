Певец Сергей Лазарев, которого всегда считали спокойным, милым и неконфликтным, внезапно начал показывать свою «темную сторону». На шоу «Маска» он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес Регины Тодоренко, которая вместе с ним входит в состав жюри.

Тодоренко в ходе программы упомянула об очередной части фильма «Ёлки», в котором она снималась вместе с Филиппом Киркоровым. Последний находился рядом, поэтому ведущая похвалила саундрек к фильму, исполненный Филиппом, и участие поп-звезды в проекте. Тут-то и вмешался Лазарев.

Он отметил, что из-за завышенных гонораров Киркорова в «Ёлках» оставили только небольшой эпизод с его участием, а все остальное вырезали. Также певец высказал недовольство игрой Тодоренко. Регина хотела возмущенно ответить Лазареву, однако за нее заступился Киркоров. Он заявил, что исполнитель просто завидует, что его совсем не красит.

Ранее на «Песне года» Лазарев обидел Анастасию Волочкову, так как не захотел с ней фотографироваться.