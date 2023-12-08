Певец Игорь Журавлев, в 80-х годах прошлого столетия исполнивший композицию «На заре», раскритиковал коллегу Ярослава Дронова (творческий псевдоним SHAMAN) за плохое ее исполнение.

Он пояснил, что Ярослав пел песню слишком уж напряженно, он больше кричал, поэтому не смог передать все те эмоции, которые изначально были в нее заложены.

По мнению Журавлева, группа Brainstorm и рэпер Баста гораздо лучше перепели композицию. Кавер-версия Шамана получилась несколько примитивной, с некачественной аранжировкой и плохим вокалом.

«”На заре” он не поет, а орет. Он спел однозначно плохо», – цитирует Журавлева портал News.ru.

После появления песни «На заре» в сериале о 80-х «Слово пацана» начали появляться ее новые кавер-версии.