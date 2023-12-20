В очередном выпуске шоу «Суперстар!» Алексей Гоман исполнил композицию «Алешкина любовь» и вылетел из проекта. При этом все участники жюри, кроме Сергея Соседова, поставили ему высший балл. Критику пение Гомана не понравилось.

«Она (песня «Алешкина любовь» – прим. Discover24.ru) была хитом средней руки в советское время. Это не «Нежность» Александры Пахмутовой, это не «Прощай, от всех вокзалов поезда» Вячеслава Добрынина», — пояснил свое решение Соседов.

По итогам программы последнее место разделили Алексей Гоман и Феликс Царикати. Последний предложил убрать его из проекта, чтобы уступить дорогу более молодому и талантливому певцу. Мнения жюри разделились – Лера Кудрявцева и Наташа Королева высказались за Гомана, а Соседов и Стас Пьеха – за Царикати.

Именно поэтому решать судьбу противостояния пришлось ведущей Лолите Милявской. Она заявила, что в проекте остается Царикати, поэтому Гоман выбыл из шоу. При этом он заявил, что сдаваться не собирается.