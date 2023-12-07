Самолет российского президента Владимира Путина во время полета в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали многоцелевые истребители Су-35С ВКС РФ для обеспечения безопасности в неспокойном регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия – это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно… Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», – заявил журналистам Песков.

По его словам, президентский борт и российские истребители Су-35С совершили посадку на разных аэродромах, но российский президент Владимир Путин, безусловно, знает, какие летчики сопровождают его во время международного визита.

Минобороны опубликовало кадры с подготовкой к вылету из российского аэродрома истребителей Су-35С ВКС РФ для сопровождения президентского борта, сам полет и посадку в Абу-Даби.