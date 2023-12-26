Хорошей новогодней традицией для многих москвичей стало посещение ледового шоу известной олимпийской чемпионки Татьяны Навки. В этом году команда прославленной фигуристки представило оригинальное мультимедийное шоу, созданное по мотивам произведения Николая Гоголя «Вечера на хуторе». Яркие кадры с ледового спектакля показал в своем сюжете «Первый канал».

«Я всегда обращаюсь то к Пушкину, то к Чайковскому. Слава богу, наша страна богата великими писателями и композиторами. Вот сейчас – Николай Васильевич Гоголь. Это невероятно веселая и колоритная сказка. Когда как не в Новый год ее смотреть. В “Вечерах на хуторе” есть и драматизм, и юмор, и любовь, и фокусы, и чудеса. Я счастлива, что у нас все получилось», – рассказала Татьяна Навка.

Главные роли в шоу исполнили звезды фигурного катания мирового уровня. Кузнеца Вакулу исполнил российский фигурист, олимпийский чемпион в командном соревновании Никита Кацалапов. Роль Оксаны досталась партнерше Кацалпова по танцам на льду также олимпийской чемпионке в командном соревновании Виктории Синициной. При этом роль Екатерины II исполнила сама Татьяна Навка, а роль князя Потемкина исполнил супруг Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев.