Командир одного из подразделений батальона им. Богдана Хмельницкого, составленного из перешедших на сторону России военнопленных ВСУ, на протяжении пяти часов вел сражение с украинскими боевиками, будучи раненым. О подвиге бойца рассказал военкор Павел Кукушкин.

Сам боец с позывным «Скай» сообщил, что его подразделение отбило два опорных пункта ВСУ. Украинцы открыли по ним огонь из всех видов оружия, включая гранатометы и минометы. Военнослужащий получил ранение, но не вышел из боя, продолжая отражать натиск противника. В результате опорники остались под контролем ВС РФ, передает «Российская газета».

«Скай» после этого был доставлен в госпиталь. Однако сейчас он с нетерпением ждет выздоровления и собирается снова отправиться в зону специальной военной операции.

В марте 2022-го года он получил ранение, участвуя в боевых действиях на стороне ВСУ. После госпиталя попросился в российскую армию.