После появления в распоряжении российских войск новейших дронов-камикадзе для ночной охоты, жизнь украинских боевиков превратилась в настоящий кошмар. Беспилотники обнаруживают скрытые позиции, точно бьют по бронетехнике и опорным пунктам, эффективно уничтожают скопления живой силы.

В Telegram-канале «Ратник 2-го раZряда» военный корреспондент Михаил Андроник опубликовал видео успешной работы беспилотников, передает «Российская газета».

Оснащенные тепловизионной камерой, они без труда находят цели даже в кромешной тьме. Передовые технологии позволяют наводить ужас на противника, который теперь потерял возможность перемещаться с позиции на позицию. Также под удары ВС РФ попадают бронетранспортеры M-113, боевые машины пехоты и танки как советского, так и западного образца.