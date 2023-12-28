Календарь – это не просто полезная вещь, которая всегда должна быть под рукой, но и мощный маркетинговый инструмент. Нанесение на него логотипа компании или других элементов фирменного стиля дает возможность создать позитивные ассоциации с брендом в сознании потребителя.

На странице https://www.ideaprint.ru/printservices/quarterly-calendar/ можно найти все разновидности календарей, изготавливаемый с учетом индивидуальных требований заказчика. Они отличаются по размеру и ряду других критериев, поэтому на вопросе выбора подходящего варианта лучше остановиться подробнее.

Виды календарей

Одной из популярных разновидностей является настенный календарь, который выделяется увеличенными размерами и эстетичным внешним видом. Это не просто плакат с изображением, а украшение интерьера, которое должно разрабатываться с привлечением настоящих профессионалов.

Среди подобных изделий выделяются простые варианты с годовой сеткой, а также квартальные и помесячные календари, которые включают в себя от 4 до 12 страниц, на каждую из которых можно нанести изображение.

Настольные календари

Еще одна распространенная разновидность, которую стоит выделить отдельно из-за наличия нескольких вариантов:

оригинальные изделия в виде пирамидки, которые имеют либо три, либо четыре грани. Они эффектно смотрятся на письменном или компьютерном столе, так как выполняются из плотной бумаги и хорошо держат первоначальную форму;

не менее эффектные перекидные календари-домики. Они пользуются большим спросом у компаний, так как на одной из сторон можно напечатать рекламу, продвинуть не только бренд, но и основные его ценности и популярные продукты;

традиционные перекидные календари, которые тоже отлично подходят для маркетинговых целей. Листы изделия скрепляются пружиной на них обычно наносятся один или два месяца. С обратной стороны можно разместить рекламу;

карманные календари, которые являются одновременно красивым и полезным сувениром. Грамотно продуманный дизайн позволяет создать из них эффективный рекламный носитель, который всегда будет под рукой. Кроме того, карманные календарики небольшого размера – идеальный вариант для промо-акций и прочих рекламных мероприятий.

Материалы и особенности изготовления

Небольшие карманные календари вполне могут выполняться из плотного картона. Для настольных и плакатных вариантов применяется чаще всего мелованная бумага, а для подложки – чуть более плотный и менее эстетичный материал. Отрывные изделия выполняются чаще всего из газетной бумаги, так как не слишком требовательны к качеству.

Сам процесс производства осуществляется в несколько этапов:

разработка дизайна, которая выполняется в постоянном контакте с заказчиком. Ему на выбор предоставляется несколько вариантов, один из которых отправляется на печать;

именно она является следующим этапом производства. В зависимости от особенностей заказа могут применяться офсетная или цифровая технологии нанесения изображений и надписей на бумагу либо картон, а также шелкография, являющаяся сложным, дорогим, но весьма эффектным методом;

постпечатная обработка – резка, лакирование или ламинирование, фальцовка и другие процедуры, улучшающие внешний вид изделий и обеспечивает их защиту от механических повреждений и различных внешних воздействий.

Связавшись с менеджером компании, всегда можно получить ответы на все вопросы относительно изготовления различных видов календарей, а также рассчитать стоимость заказа и быстро его оформить.