Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что удар ВСУ по мирным жителям Белгорода невозможно ничем оправдать. Также он выразил соболезнования родственникам погибших, передает РИА Новости.

«Глубоко потрясен произошедшей трагедией в Белгороде, повлекшей гибель и ранения многих людей. Обстрел мирных жителей, в числе которых были и дети, не может иметь никаких оправданий, ибо он обнаруживает нечеловеческую злобу и ненависть его совершителей, с жестокой циничностью избравших праздничное время для осуществления своих намерений. …Это поистине чудовищное злодеяние, направленное против мирных жителей, готовящихся встречать новогодне-рождественские праздники. Особенно трагично, что среди погибших есть также дети», – заявил патриарх.

Также предстоятель Русской Церкви помолился, чтобы Господь послал силы и мужество близким и родным погибших пережить горе.

Он отметил, что Белгородская епархия делает все возможное, чтобы оказать помощь, а также призвал местные власти предпринять меры, чтобы поддержать родственников пострадавших и погибших жителей города.