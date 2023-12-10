Страны Латинской Америки не собираются выступать за Украину в ее противостоянии с Россией. Этому примеру должна последовать и Аргентина, пишет в издании Pagina 12 политический эксперт Даниель Керсфельд.

Он отметил, что страны Глобального Юга и Латинской Америки по-прежнему не намерены поддерживать позицию Соединенных Штатов. Они не изменили своего мнения даже после того, как США попытались оказать давление на них, передает РИА Новости.

На инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея уже едет президент Украины Владимир Зеленский, главной целью которого является склонить эту латиноамериканскую страну к сотрудничеству. Однако вновь избранный глава государства не должен слушать главу киевского режима, несмотря на возможность заслужить благосклонность Соединенных Штатов.