Отец школьницы, стрелявшей в своих одноклассников в Брянске, рассказал о странностях в ее дневнике в интернете. Он считает, что девочка находилась под чьим-то влиянием.

На судебном заседании, которое прошло 10 декабря и завершилось арестом для мужчины на срок в 2 месяца, он сообщил, что записи в дневники очень противоречивый. Кроме того, тексты слишком взрослые, что вызывает подозрения. Не исключено, что дневник является подделкой.

Также отец стрелявшей в школе восьмиклассницы рассказал, что в последние месяцы она сильно изменилась. Девочка стала нервной, жестко реагировала на любые попытки поговорить с ней. Мужчина даже советовался с женой, чтобы показать дочь психиатру.

На суде он отметил, что они с супругой одинаково любили обеих дочерей, в семье никаких конфликтов не было.