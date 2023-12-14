Николай Оголобяк, который был обвинен в расправе над детьми и участии в секте сатанистов, принял участие в специальной военной операции и был помилован. Он вернулся в родной Ярославль и пообщался с журналистами.

По словам военного, он никому из родных не рассказал, что собирается ехать на Украину. Они получили информацию об этом только после отъезда. Сам Оголобяк попал в подразделение «Шторм Z» и участвовал в боях на передовой.

По его словам, в зону спецоперации он направился не ради того, чтобы выйти на свободу.

«Может быть, многие думают, что я ради свободы пошел. (…) В основном пошел ради искупления. Я это сделал, я это прошел и крови пролил немало», – пояснил теперь уже бывший заключенный.

Также он рассказал, что в одном из боев получил тяжелое ранение. Но не растерялся и своевременно оказал сам себе первую помощь. Кроме того, его вовремя эвакуировали, что и спасло военному жизнь.

Сейчас Оголобяк планирует заняться переоформлением документов и собирается начать новую жизнь.