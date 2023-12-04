Публичные появления Кристины Орбакайте в России стали невероятно редкими. Конечно, артистка появилась на экранах в новом сезоне сериала «Тест на беременность», в котором исполнила одну из главных ролей. Однако приезд певицы из США в Россию происходил под строго секретностью.

На днях стало известно о приезде Орбакайте в Москву. Певица появилась на красной дорожке на фестивале «Песня года». Она с радостью позировала фотографом в своем эффектном черно-белом образе, а вот от общения с журналистами отказалась. Соответствующая видеозапись появилась в социальных сетях.

Кристина Орбакайте осенью 2022 года переехала с супругом и дочерью в США. Ситуацию, касаемо спецоперации артистка никак не комментировала.

Ранее в Телеграм-канале MASH сообщалось, что Орбакайте готова приехать в Россию на закрытый концерт. Она якобы запросила гонорар в 50 тысяч евро, а главным условием была полная секретность. Но, по-видимому, артистка сменила свою позицию и порадовала поклонников своим появлением на «Песне года».