У Новомихайловки под Марьинкой российские ВС ведут по противнику «уничтожающий огонь», рассказала «Российская газета». Также издание опубликовало видеозапись мощных взрывов на позициях ВСУ.

Авторы публикации отмечают, что столь масштабная артподготовка редко попадает на видео, поэтому кадры можно назвать уникальными. Они завораживают и по эффекту сравнимы разве что с кино.

Артподготовка предшествует штурмовым действиям российских подразделений у Новомихайловки. В настоящий момент ожесточенные бои идут у фермы, на которой располагается телевизионная вышка.

Ранее также сообщалось, что в эпицентре битвы за этот населенный пункт оказался еще и храм Архангела Михаила. Благодаря артиллеристам, штурмовым подразделениям удалось продвинуться вперед почти на полтора километра. Это плохие новости для ВСУ, которые ранее и так были вынуждены оставить первую линию обороны на данном участке фронта.