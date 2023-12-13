ВС РФ нанесли мощнейшие удары по позициям ВСУ из установок «Град». «Российская газета» опубликовала видео этой атаки, уничтожившей целый вражеский укрепрайон.

Скорее всего, было зафиксировано попадание по складу с боеприпасами, так как после одного из ударов вспыхнуло яркое зарево, попавшее на запись.

Точное место событий не уточняется, удар по противнику наносился на одном из самых горячих участков фронта.

Авторы публикации пишут, что ВС РФ сейчас задействуют на поле боя самые различные модификации реактивных систем залпового огня. Это и установки БМ-21 и БМ-21-1, и современные «Торнадо-Г», которые бьют по целям гораздо точнее и мощнее, и облегченные РСЗО «Град-1». В них используются снаряды, дальность которых достигает 40 километров.

«Торнадо-Г» также оснащаются автоматизированными системами наведения и управления огнем.