Российский танк в дуэли с украинской боевой машиной на короткой дистанции одержал уверенную победу. Противник занял заведомо проигрышную позицию, что и привело его к провалу. Соответствующее видео опубликовала «Российская газета».

На записи видно, как экипаж российской бронетехники поражает украинский танк. Снаряд прошивает динамическую защиту, после чего детонирует боекомплект вражеской боевой машины. Это усиливает эффект, вызывает дополнительный взрыв, превращающий танк в бесполезную груду металлолома.

ВСУ пытаются защитить свои боевые машины, используя дополнительную броню, но пока это им не помогает.

На видео также запечатлен момент уничтожения противника из боевой машины пехоты БМП-2. Над башней этой техники виднеется защита от FPV-дронов, которые сейчас активно используют не только российские, но и украинские войска. Борта машины тоже усилены.