В Сети появилась видеозапись, на которой немецкая боевая машина пехоты Marder 1 дает «прощальный залп».

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «Судоплатов», видно, как точно по украинской БМП попадает дрон-камикадзе. Раздается мощный взрыв, усиленный скорее всего детонацией боеприпасов внутри бронированной машины. Боевикам ВСУ не удалось выбраться из кабины.

На БМП «Мардер» украинские боевики возлагали большие надежды. Однако сейчас сами они отмечают, что эти боевые машины не выделяются повышенной живучестью. Они часто выходят из строя, причем починить их в полевых условиях не представляется возможным.

Между тем, в НАТО Marder 1 долгое время считалась одной из лучших БМП НАТО. Но только до момента, пока эти машины не отправили в Афганистан в нулевых годах. Сейчас Германия готовит им замену – новейшие бронемашины Puma.