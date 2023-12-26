Информационный портал 74.ru опубликовал список отечественных артистов, которые будут принимать участие в новогодних шоу на основных телевизионных канала страны.

Например, популярный российский певец Филипп Киркоров будет развлекать россиян своим творчеством сразу на четырех телевизионных каналах. В эфире «Первого Канала» артист споет свой популярный хит «Цвет настроения синий», а на телеканале НТВ он будет сидеть в жюри телешоу «Маски».

Сергей Лазарев будет выступать в эфире телеканала «Россия 1» вместе со своим девятилетним сыном. При этом в новогоднем шоу на телеканале НТВ Лазарев выступит вместе с Биланом, который также порадует зрителей телеканалов «Россия 1» и «Первого Канала».

Также в новогодний вечер россиян будут развлекать Николай Басков, Лев Лещенко, Лариса Долина, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Клава Кока, Хабиб, Люся Чеботина, SHAMAN, Мари Краймбери, группа Dabro, Баста, Нюша и Бтянка.