Все новое вызывает опасения, и это нормально. Например, в последнее время родители и дети встречаются с таким понятием как «перевернутый класс» или «перевернутый урок». Звучит необычно, особенно, если не вдаваться в подробности методики, а словосочетание вызывает ассоциацию с учениками перевернувшими весь класс вверх дном.

Мы спросили преподавателей Онлайн-школы №1 про эту технологию обучения, чтобы наконец разобраться, что это такое и почему «перевернутый урок» — может быть будущим образования.

Что такое flipped classroom

«Перевернутый класс (урок)» иногда называют смешанным обучением — отчасти, это так и есть, поскольку это одна из его форм. Смысл «перевернутого класса» заложен в названии: дисциплины преподаются наоборот.

Классическая форма обучения выглядит следующим образом. В первую очередь проходит объяснение нового материала преподавателем, а обучающиеся задают уточняющие вопросы. Затем наступает этап закрепления материала: сначала с учителем в классе, потом дома при выполнении домашнего задания. Далее, после проведения актуализации знаний, в зависимости от учебного плана проходят промежуточное или итоговое оценивание усвоенных знаний. Эта форма обучения проста и понятна и используется со времен Я. А. Коменского (1592 – 1670).

В свою очередь «перевернутый урок» подразумевает, что в начале ученики изучают материал сами, без активной помощи учителя, а потом, на уроках, закрепляют пройденное, применяют на практике, разбирают сложные теоретические аспекты и задают педагогу вопросы по моментам, которые были непонятны.

Материал, который предстоит изучить ученикам, обычно подготавливается или рекомендуется школой. Например, в Онлайн-школе №1 это задания в интерактивном учебнике и видеолекции с преподавателями, которые дополняют обычные уроки с преподавателем — в электронной библиотеке размещено более трех тысяч видео.

Другими словами, ученики не остаются один на один с темой даже в условиях «перевернутого класса»: педагоги отслеживают активность обучающихся и дают основные точки, на которые ученик опирается во время самостоятельного изучения материала.

«Перевернутый урок» — это технология, которая помогает расходовать время, выделенное на изучение темы, более результативно.

Откуда появилась такая образовательная технология?

Появился данный метод преподавания на Западе в начале двухтысячных: двое учителей — Бергман и Сэмс — решили, что им не хочется заново проводить одни и те же лекции для тех, кто вынужден пропускать занятия. Для того чтобы упростить процесс, они записали несколько видеолекций в формате презентаций с голосовым сопровождением и распространили их среди студентов. Формат быстро стал популярным — особенно у студентов-спортсменов, которые часто уезжали на сборы и тренировки, — а Бергман и Сэмс поняли, что эта идея может стать новой ветвью в среде образовательных технологий.

Педагоги опубликовали свои наработки в крупных журналах, и их концепция нашла отклик: «перевернутый класс» признали самостоятельной образовательной технологией.

Преимущества перевернутого обучения перед классической классно-урочной системой

Ученик занимается в любое время, когда ему удобно и в том темпе, который ему подходит: главное, изучить материал к началу урока.

Непонятный материал можно пересмотреть или переслушать несколько раз.

Ученик сам выбирает для себя степень «сложности»: он может изучать тему на условном базовом уровне, который требует школа, а может пойти дальше и углубиться в материал на том уровне, который считает для себя подходящим — в этом нет никаких ограничений.

Ученик развивает самостоятельность, саморегуляцию и ответственность: эти навыки формируются благодаря другому подходу к изучению материала, — ребенок получает информацию не пассивно, как слушатель, а активно, как исследователь.

Ученик учится работать с разными типами информации — видео, текст, презентация, аудио — не потому, что это «надо», а потому, что это интересно.

Ученики развивают навык ведения дискуссии в классе, так как уже частично освоили тему и знают, как аргументировать свою позицию.

Классное время отводится на групповые занятия, совместное проведение экспериментов, проектов, опытов и прочих активностей, формирующих коммуникативные и творческие навыки.

Учитель — не авторитарная персона, а наставник, который помогает и направляет, когда сложно. Такая смена позиции позволяет учителю и ученику эффективнее взаимодействовать друг с другом.

Учитель уже заранее знает, кто из учеников понял тему слабовато: он видит это по результатам тестирования и понимает, кому из детей нужно объяснить материал более подробно.

«Перевернутый класс» — будущее образования

«Перевернутый класс» — уже не только будущее образования, но и реальность как очных, так и онлайн-школ по следующим причинам:

Реализация технологического процесса в образовании. Применять к образованию новые технологии необходимо — в этом, в том числе, и заключается прогресс. Дети знакомятся с разными вариантами подачи информации, изучают их, пробуют что-то новое, становятся гибкими и технологически подготовленными.

Стремление к персонализации. Смысл в том, чтобы учить каждого ребенка, а не всех учеников. То есть, учитель создает особую познавательную среду, где ребенок самостоятельно изучает материал и, таким образом, также является ответственным за свое образование.

Соотношение с принципами гуманистической педагогики. «Перевернутый урок» уважает личность ученика, дает ему право на самовыражение, свободу и творческую активность. Ученик не подстраивается под жесткие нормы, а действует более независимо. Технология также стирает разрыв между теорией и практикой, — ребенок понимает, как именно ему пригодится в жизни то, что он изучает.

Привыкнуть к новой образовательной технологии непросто: особенно тем ученикам, которые учились по классической классно-урочной системе. Но гораздо труднее бывает принять такой формат родителям, — ведь и они в свое время учились иначе. Но необходимо всегда помнить о том, что обучающиеся сейчас мыслят не так, как ученики, например, двадцать лет назад, а потому образовательные технологи тоже меняются.

В Онлайн-школе №1 технология «перевернутый урок» применяется у детей с 5 по 11 классы. Начальная школа продолжает изучать новый материал вместе с учителем, так как младшим школьникам бывает трудно осваивать новую информацию без контроля педагога.

Попробовать поучиться по методике «перевернутого урока» можно в Онлайн-школе №1: здесь есть бесплатная пробная неделя, во время которой ребенок будет учиться, как обычно — делать домашние задания, участвовать в онлайн-уроках, но занимаясь при этом с интересом и мотивацией.

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