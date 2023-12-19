Рак миндалин, который является одним из самых распространенных онкологических заболеваний горла, может возникать из-за вируса папилломы человека (ВПЧ). Он же, в свою очередь, передается от человека к человеку через поцелуи либо незащищенный оральный секс, рассказал врач Антон Иванов.

Онкохирург пояснил, что хороший иммунитет способен справиться с ВПЧ, поэтому далеко не всегда появление этого вируса может спровоцировать рак миндалин. Однако все же стоит использовать барьерную контрацепцию и пытаться сводить к минимуму количество половых партнеров.

Иванов также отметил, что в группе риска из-за ВПЧ оказываются в основном молодые люди, которые не курят. При этом табачный дым способен сам по себе спровоцировать развитие рака. Так же, как и ацетальдегид, образующийся при распаде в человеческом организме алкоголя.

Онкохирург порекомендовал пройти обследование при появлении «кома» в горле, сложностей с глотанием, уплотнения на шее. Все это может оказаться симптомами рака.