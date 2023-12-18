Российская певица опубликовала в соцсетях видеокадры, на которых предстала в полупрозрачном боди нюдового оттенка. Артистка танцевала и пела в ванной комнате. Она эффектно размахивала длинными волосами. Вместо микрофона Ольга держала в руках тюбик с блеском для губ. В кадр также попала косметика и кисти для макияжа певицы.

Эта была первая часть видеоролика, подписанная: «Я в выходные 10 лет назад». По всей вероятности, Серябкина хотела показать, что в то время она готовилась к выступлениям или к каким-то другим мероприятиям, подразумевающим выход в свет.

На второй части видео Ольга предстает в домашнем образе – в мягком халате, полотенце на голове. Артистка удобно устроилась на диване, держа кружку теплого напитка. Подпись к видео гласит: «Я сейчас каждые выходные смотрю шоу “Вы поете великолепно” на ТВ-3».

Поклонники артистки оставили массу восхитительных комментариев в ее адрес. «Красотка», «Богиня», «Афродита», «Шикарная» – написали фоловеры.