Исполнительница Ольга Бузова заявила, что в жизни исповедует принцип «быть, а не казаться».

В интервью «Комсомольской правде» она прокомментировала получение премии «Песня года» за композицию «Верни» и отметила, что никогда не покупала свои победы и достижения.

«Я всегда знала, что я номер один. И вот я дождалась своей заслуженной «Песни года», — уверенно заявила певица.

Также она сообщила, что никогда не накручивала количество подписчиков в социальных сетях.

В сентябре вышла композиция Бузовой «Позови», которую сама певица называет «истинной одой любви». В клипе на эту песню был продолжен музыкальный сериал «Вселенная GM» – в паре с Бузовой в нем снялся актер Станислав Бондаренко.