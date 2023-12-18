Популярная российская исполнительница Ольга Бузова нередко делится с поклонниками подробностями как со своей личной жизни, так и творческой карьеры. В своем недавнем интервью она дала комментарии в отношении всех своих хэйтеров, критикующих ее творчество.

По словам певицы, на протяжении многих лет ей приходится сталкиваться с различными трудностями в своей профессиональной деятельности. Ранее, как отмечает Бузова, она близко к сердцу принимала критику недоброжелателей, оскорбляющих ее вокальные данные и обвиняющих в использовании фонограммы во время концертов.

Однако Бузова заявила, что никогда не обманывает своих зрителей. Артистка уверяет, что на своих концертах выступает вживую.

«Я сейчас дала в Москве три сольных концерта с разными шоу каждый день. Все мои поклонники знают, что я на сольных концертах пою вживую. Кому нужно, тот знает всю правду и видит мою», – заявила певица.

Ольга уверена, что поклонникам нравится ее исполнение и устраивают вокальные данные. А недоброжелатели не станут менять своего мнения, так как завидуют успеху артистки и ее популярности.