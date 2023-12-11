Популярная российская исполнительница Ольга Бузова высказала свое мнение о нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Артистка подвергла критике эту картину, которая, по ее мнению, является пропагандой криминального поведения. Свой пост певица опубликовала в известной социальной сети.

«То, что все подражают, используют этот сленг, меня немножко пугает, если честно. Своим бы детям я запретила смотреть однозначно! Хочется, чтобы показывали, что так, как делают герои, нельзя! Это путь в никуда! Пока я этого не вижу», – заявила Бузова.

Артистка также отметила, что взрослым людям вполне понятна суть сериала и трагизм последствий бандитизма. А вот подростки, в силу своего возраста и беспечности, могут не так истолковать эту мысль. И это может привести к подражанию героям сериала. Бузова уверена, что в результате просмотра этого сериала у подростков могут зародиться неверные установки, что чревато негативными последствиями.