В ходе судебного разбирательства по иску компании Epic Games в отношении неправомерных действий на рынке мобильных приложений со стороны корпорации Google, американский IT-гигант был признан монополистом. Окружной суд по Северному округу Калифорнии удовлетворил все пункты иска трехгодичной давности игрового разработчика против Google.

«Сегодняшний вердикт является победой для всех разработчиков приложений и потребителей по всему миру. Это доказывает, что практика Google в ее магазине приложений незаконна и что она злоупотребляет своей монополией для получения непомерных сборов, подавления конкуренции и сокращения инноваций», – написано в заявлении компании Epic Games, опубликованном на их официальном сайте.

Присяжные встали на сторону компании Epic Games в данном разбирательстве. Напомним, что три года назад разработчик компьютерных игр Epic Games разрешил пользователям Fortnite совершать внутриигровые покупки в обход платежных сервисов корпораций Google и Apple. По этой причине игра Fortnite была удалена из обеих онлайн-магазинов. Компании Epic Games удалось собрать «Коалицию за справедливость приложений» из десятков других разработчиков компьютерных игр, чтобы подать иск в суд.