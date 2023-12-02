В далеком 1986 году в движение пришел айсберг А23а в Антарктиде, на котором располагалась советская станция «Дружная-1». Подробности эвакуации дрейфующей станции раскрыл в беседе с РБК океанолог Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Бессонов.

«Рассчитав возможные координаты нахождения айсберга, мы передали их на ближайшее к месту дрейфа айсберга немецкое научно-исследовательское судно Polarstern. В первый раз по причине плохой видимости с вертолета найти айсберг не удалось. Но 11 ноября 1986 года при идеальных погодных условиях пилоты смогли обнаружить айсберг буквально в 2,5 км от указанной нами точки», – вспомнил ученый.

По его словам, после получения информации о сохранности базы вместе с научным оборудованием, было принято решение об организации спасательной операции и изменении оставшейся программы сезонной части 33-й Советской антарктической экспедиции.

«В начале февраля 1987 года дизель-электроход “Капитан Кондратьев” подошел к айсбергу. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института высадились на него и благополучно эвакуировали оборудование сезонной базы», – рассказал Бессонов.

Примечательно, что находившийся на мели с 1986 года айсберг А23а начал дрейфовать только весной прошлого года. При этом площадь айсберга составляет внушительные 4320 кв. километров.